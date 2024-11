Semanário Novo Jornal

Complexo Carrinho - refinação de óleo: Estará o País a gastar dinheiro a mais na importação de alimentos?

Subsidiária do Grupo Carrinho no sector industrial coloca bola no campo do Governo angolano ao falar em excessos na importação de bens alimentares. O seu complexo, que transforma apenas 30% (450 mil tonelada/ano) da capacidade instalada, está à espera dos agentes comerciais ligados aos produtos da cesta básica. Analista reconhece potencial no País, mas avisa que falta um sistema de estatística.