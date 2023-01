A Administração Geral Tributaria (AGT), uma das instituições públicas com o maior salário médio no País, anunciou esta semana a abertura de um Concurso Público para o ingresso de 360 candidatos. A província do Cunene, com 36, e do Kuando-Kubango com 34, são as que têm o maior número de vagas disponíveis.

O Ministério das Finanças (MINFIN), que autoriza o concurso em todo p território nacional, assegura que caberá à Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas (ENAPP), organizar e conduzir o presente concurso público de ingresso.

O MINFIN classifica o concurso público como sendo "muito urgente" e refere que as 360 vagas serão distribuídas em três categorias para os serviços centrais e nas delegações regionais da AGT.

As vagas são destinadas às categorias da especialidade aduaneira e fiscais, especialistas em controlo e tratamento de imagem para técnicos Operador Scanners e Raio-X, Técnico Operador de CCTV e para a especialidade de Informática.

Segundo o despacho do MINFIN a que ao Novo Jornal teve acesso, a província do Bengo é a que tem o menor número de vagas, apenas três, seguido das províncias do Kwanza Sul, com seis, Benguela, com sete e Bié com oito.

As províncias com maior número de vagas disponíveis são as do Cunene com 36 e Kuando-Kubango com 34. Seguem-se as províncias de Cabinda com 29 e Luanda com 28.

As províncias do Zaire e do Moxico, conforme o despacho do MINFIN, têm 27 cada. São seguidas pelas províncias de Malanje e Uíge com 25.

O documento assegura que a Lunda Norte tem disponíveis 22 vagas, menos uma que a sua vizinha Lunda-Sul.

No Namibe, Huíla e Kwanza Norte, a Administração Geral Tributaria tem para o presente concurso público de ingresso, 10 vagas cada. A província do Huambo tem disponíveis 11 vagas.

Conforme o despacho, a AGT sede tem também disponíveis 20 vagas.

A recepção das candidaturas ao concurso arranca a 18 de Janeiro e termina a 14 de Fevereiro próximo.

Segundo o cronograma, o concurso público terá seis fases, sendo a última fase apenas com os candidatos admitidos que serão submetidos a uma formação que irá decorrer de Maio a Junho deste ano.

De referir que a Administração Geral Tributaria é uma das instituições públicas com o maior salário médio do País. Por causa disso, apurou o Novo Jornal, há nas redes socias e em diversas empresas públicas e privadas uma enorme expectativa para concorrerem ao concurso.

A AGT é um organismo do Estado que tem por missão fundamental propor e executar a política tributária do Estado e assegurar o seu integral cumprimento, administrar os impostos, direitos aduaneiros e demais tributos que lhe sejam atribuídos, bem como estudar, promover, coordenar, executar e avaliar os programas, medidas e acções de políticas tributárias relativas à organização, gestão e aperfeiçoamento do sistema tributário.