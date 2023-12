O All-American Rail Group (AARG) e o Ministério dos Transportes angolano assinaram, em Luanda, um memorando de entendimento para apoiar a integração do plano de expansão ferroviária do norte do País. Este projecto, avaliado em 4,5 mil milhões de dólares, visa ligar a ferrovia de Luanda à República Democrática do Congo.

Segundo um comunicado de impressa do Ministério dos Transportes, este corredor foi pensado para reforçar a segurança alimentar de Angola e vai apoiar a expansão agrícola no Uíge, Kwanza-Norte, Bengo, Malanje e Zaire "em estreita sinergia com as plataformas logísticas do Soyo, Malanje, Luvo e Lombe".

A interligação com a RDC vai possibilitar a exportação de petróleo, madeira e minerais para os países do Atlântico, assegura o comunicado.

Mustafa Ocalir, membro do Conselho de Administração da empresa norte-americana, afirmou que o All-American Rail Group "está comprometido com Angola".

"Este Memorando de Entendimento é o nosso primeiro passo para podermos apoiar o plano de expansão da rede ferroviária angolana, tema crítico para a diversificação da economia e para a criação de emprego. Convém perceber, contudo, que o Corredor Norte não é apenas ferroviário. Pretendemos construir e integrar a ferrovia com plataformas logísticas e com um porto nesta região agrícola, para fazer avançar o arrojado PlanAgrão e reforçar a segurança alimentar do país."

O mesmo responsável sublinhou ainda, citado no documento, que o grupo atribui "grande importância à parceria agora iniciada" com o Ministério dos Transportes e que "está pronto para colocar à disposição de Angola a sua capacidade de construir, operar e financiar projectos ferroviários e logísticos".

Ricardo Viegas D"Abreu salientou o potencial de desenvolvimento do Corredor Norte, "que apesar de terminar em Malanje, pode estender-se para o Norte e Leste do País - as regiões mais populosas do País e detentoras de características naturais propícias à implementação de actividades de agronegócio, comércio, indústria e turismo".

O Ministro dos Transportes lembrou que "o plano director do sector preconiza a extensão dos três corredores nacionais para as fronteiras com os países vizinhos, com o objectivo prioritário de potenciar as ligações aos respectivos portos do litoral, a facilitação do comércio transfronteiriço e a dinamização da economia real em Angola".

O All-American Rail Group (AARG) é um consórcio ferroviário com sede em Houston, no Texas, composto por seis empresas ferroviárias e de infra-estrutura americanas.