A consultora Oxford Economics antecipa que a inflacção em Angola continue a subir, chegando aos 18 por cento no fim do ano e trepando para os 20,3 por cento no primeiro semestre de 2024.

"Prevemos que a taxa de inflação vá continuar a subir para 18 por cento até final do ano e que o Banco Nacional de Angola vá subir a taxa de juro em 200 pontos base [dois pontos percentuais] antes do final do ano, e esperamos que os efeitos da desvalorização da taxa de câmbio continuem a fazer-se sentir no primeiro semestre de 2024, resultando numa inflação média de 20,3 por cento no próximo ano", escreve a Oxford Economics, considerando que "a vsignificativa fraqueza da moeda desde Maio, com o kwanza a transaccionar nos piores níveis de sempre, nos 830 por dólar, levou a um ressurgimento da inflação alimentar, a que se junta o facto de a redução nos subsídios aos preços dos combustíveis também ter começado a colocar pressão na subida dos preços dos transportes".

A inflação, segundo os analistas da Oxford Economics, "está ao nível mais elevado desde Outubro de 2022 e já leva seis meses consecutivos de subida, desde Maio".