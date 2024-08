No final de Agosto, contribuintes poderão ter acesso às contas do Sector Empresarial Público (SEP) e avaliar a sua prestação no exercício económico de 2023. Relatório de 2022 mostrou o "fardo" com capitalizações e subsídios operacionais. Vera Escórcio completou um ano à frente do leme e será seu primeiro "teste".

O desempenho das empresas do Sector Empresarial Público (SEP), no exercício económico de 2023, será divulgado no final do mês de Agosto de 2024. A revelação da data para a realização da cerimónia de apresentação e homologação dos relatórios e contas do SEP foi avançada ao Novo Jornal por fontes do Ministério das Finanças (MINFIN) e do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE).

A cerimónia para divulgação, confidenciaram as fontes, estava marcada para a primeira quinzena do mês de Agosto, mas teve de ser adiada para a última semana do referido mês, para permitir efectuar mais acertos.

"A apresentação das contas públicas seria realizada no dia 14 de Agosto, quarta-feira, mas foi alterado o dia por questões pontuais. Agora, a data indicativa é 26 de Agosto, segunda-feira", asseguraram as fontes do MINFIN e do IGAPE.

