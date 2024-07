Longe vão os tempos em que a importação, concertada pelo então Ministério da Agricultura e Pescas e empresários, com a média na casa das 90 mil toneladas, era a alternativa à veda. Agora, com informações desencontradas sobre a situação nos próximos 60 dias, está em voga um dispositivo legal que pode, emsentido contrário, reduzir à insignificância o Decreto Presidencial sobre as medidas de gestão dos recursos.

Se é verdade que a "famosa" percentagem admissível em tempo de veda do carapau afasta o espectro de carência nos meses de Julho e Agosto, como sugerem as autoridades angolanas, também é certo que pode fomentar violações neste defeso biológico, em vigor desde o passado dia 1, com a captura intencional do pelágico mais valioso e preocupado pelas famílias, apurou o NJ.

Ao armador semi-industrial, agente da pesca ao cerco, é permitido regressar a terra com algum carapau, desde que a quantidade não suplante 15 por cento de todo o peixe - contando as outras espécies - que estiver a bordo da sua embarcação.

Havendo, a título elucidativo, 50 toneladas de sardinha numa embarcação, é admissível uma cifra de 7,5 toneladas de carapau.

É um elemento, com respaldo na Lei dos Recursos Biológicos, já comentado pela ministra das Pescas e dos Recursos Marinhos, Carmen dos Santos, estando hoje declarada a trégua ao carapau na ordem do dia.

O receio, indicam operadores do ramo, alguns com base em práticas vistas em vedas anteriores, é o de que muitos se façam ao mar com o propósito de capturar este pelágico, passando posteriormente para as outras espécies.

