O questionável ambiente de negócios em Angola, apesar de sucessivamente contestado pelas autoridades angolanas, voltou a ser posto em causa, nesta quarta-feira, com o lançamento do Mapa de Investimento Sustentável (Angola SDG Investor Map), numa iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

A alternativa desta agência da ONU é justificada pela sua representante residente em Angola, Denise António, como um marco importante na parceria com Angola, que servirá de amostra externa das oportunidades de investimento sustentável do País, conectando o seu impacto, numa dimensão económica, social e ambiental.

Esta norte-americana de origem liberiana falava aos jornalistas, à margem do lançamento oficial do Mapa de Investimento Sustentável, com parceria do Ministério do Planeamento e da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX).

Leia este e outros artigos na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, gratuita devido ao feriado. Basta seguir o link: https://leitor.novavaga.co.ao/