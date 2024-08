Ligação Luacano/Jimbi, regiões angolana e zambiana, separadas por centenas de quilómetros, deve passar por partilha de responsabilidades em matéria de investimentos. Angola pode contar com concessionário do CL, nesta altura à espera dos EUA para, entre outras tarefas, trabalhar no reforço da linha e adquirir meios rolantes.

Angola espera obter resultados do levantamento técnico relativo ao plano para a ligação ferroviária com a Zâmbia, até Dezembro deste ano, no pior dos cenários, quando a sua linha no Corredor do Lobito continua a emitir sinais da necessidade de reforço, como se verificou, há duas semanas, no descarrilamento da composição que transportava enxofre para as minas da República Democrática do Congo (RDC).

Ciente dos desafios internos, o ministro dos Transportes, Ricardo d"Abreu, que resumiu os passos para a ligação com a Zâmbia, sublinhou que interessa ao Governo angolano, também, a reparação de 400 quilómetros de linha no território da RDC, de onde sai já algum minério para ser escoado pelo Porto do Lobito.

