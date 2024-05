O Governo angolano vai comprar 600 novos autocarros para garantir a continuidade e concretização do programa de expansão dos transportes públicos. O ajuste directo foi feito a um consórcio entre as empresas Opaia Europa e IDC International Trading e vale 323,5 milhões de euros. Cada autocarro vai custar mais de 500 mil euros. O Novo Jornal Online consultou o Orçamento Geral do Estado ( OGE) para 2024 e verificou que a despesa cabimentada para a compra de autocarros ao abrigo do programa de expansão de transportes públicos é de 7,6 milhões de euros, valor muito inferior ao agora autorizado pelo Presidente da República, João Lourenço. Tudo isso gerou alguma polémica e repulsa por parte dos cidadãos ( por causa do valor dos autocarros) e resultou também numa " nota de esclarecimento" do ministério dos Transportes, que mais do que esclarecer, acabou piorando ainda mais o cenário deste escândalo e aberração de nome " Machimbombo Gate".