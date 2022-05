O relatório e contas atesta que, dos 150 milhões de dólares, mais de 100 milhões USD, concretamente 42,3 mil milhões de kwanzas serviram para pagar exclusivamente os salários dos funcionários, sem contar com os ordenados dos sete membros dos órgãos de gestão do banco.

O Banco Nacional de Angola (BNA) finalizou o ano 2021 pagando 62,5 mil milhões de kwanzas, correspondentes a 150 milhões de dólares, a título de salários e outras remunerações aos seus mil 838 trabalhadores, um aumento de 14% face aos 54,7 mil milhões Kz (130 milhões USD) aplicados para o mesmo fim, em 2020, aos então mil 896 funcionários, revela o relatório e contas da instituição, consultado pelo Novo Jornal.

No documento de 168 páginas, o Banco Central fundamenta que o aumento da remuneração dos trabalhadores, em 2021, decorreu "essencialmente da actualização da massa salarial, devido às novas políticas de capital humano, adoptadas" no ano passado.

O relatório e contas do BNA assegura que, dos 150 milhões USD, mais de 100 milhões de dólares, concretamente 42,3 mil milhões Kz, serviram para pagar exclusivamente os salários dos funcionários, sem contar, claro, com os ordenados dos membros dos órgãos de gestão da entidade reguladora do sistema financeiro nacional.

De acordo com a nossa análise ao documento, embora o custo total com o pessoal tenha crescido 14%, houve, entretanto, uma redução de 50% no agregado que comporta encargos sociais obrigatórios, responsabilidades com pensões e outros benefícios, dispensa com a segurança social, bem como encargos com fundo de pensões e outros custos, uma vez que, em 2020, estiveram avaliados em 21 mil milhões Kz (49 milhões USD), passando, actualmente, para os quase 11 mil milhões Kz (26 milhões USD).

Por outro lado, ainda no âmbito das despesas com os trabalhadores, a instituição injectou 8,3 mil milhões Kz (20 milhões USD) nos encargos sociais facultativos desses, dos quais 4,4 mil milhões Kz (10,5 milhões USD) serviram para atender ao seguro de vida dos mil 838 funcionários, enquanto pouco mais de 3,4 mil milhões Kz (8 milhões USD) estão relacionados com o custo deferido do justo valor do crédito a colaboradores.

