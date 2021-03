O Governo anunciou esta segunda-feira os resultados do concurso para a construção da refinaria do Soyo. O consórcio Quantem, sediado em Londres, é o vencedor.

Em comunicado de imprensa, o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás (Mirempet) informa que o consórcio Quantem obteve pontuação final de 31.5, seguido pelo CMEC, com 30.9, e pela Gemcorp, com 29.9. No quarto lugar ficou o consórcio Satarem, com 27.4 valores.

"Face a esta classificação, a comissão de avaliação declara como vencedor do concurso do projecto de investimento para construção da refinaria do Soyo o consórcio Quantem", l~e-se na nota de imprensa, onde se acrescenta, no entanto que, "de acordo com os termos de referência do concurso, todos os concorrentes que obtiveram a pontuação mínima de 50%, equivalente a 25.0 pontos, estão elegíveis para negociações na ordem da sua classificação, caso o consórcio Quantem não apresente os documentos e requisitos essenciais e necessários para a execução do contrato de investimento num prazo razoável".

O Mirempet lembra que, durante a fase de divulgação, manifestaram interesse de participação no concurso várias empresas, sendo que no dia 30 de Janeiro de 2021, submeteram formalmente as suas propostas nove consórcios compostos por 17 empresas.

Após esta data, explica o Mirempet, um dos consórcios participantes voluntariamente decidiu retirar a sua proposta e integrou-se num outro grupo como parceiro, pelo que no final a comissão de avaliação analisou oito propostas válidas.

O concurso público internacional de investimento privado para a construção de uma refinaria de petróleo com capacidade para processar 100 mil barris de petróleo por dia, no município do Soyo, província do Zaire, foi lançado em meados de Outubro e, inicialmente, o anúncio do vencedor estava previsto para 04 de Março, mas tem vindo a ser adiado.