O Governo anunciou a abertura do concurso público internacional para alienação de 20% da participação do Estado na Moagem 10 de Dezembro, em Benguela. O procedimento é aberto à participação de entidades estrangeiras, o valor estimado do contrato será resultante da avaliação, e não é revelado o preço de reserva de leilão. O património da empresa abarca um edifício fabril de sete pisos, com o 6 º reservado a seis silos com capacidade total de 4.000 toneladas, e um edifício de dois pisos, destinado a habitação, entre outros.

Uma nota publicada no site do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado (IGAPE) dá conta da abertura de um concurso público para alienação dos 20 por cento dque o Estado detém na Moagem 10 de Dezembro, situada em Benguela.

Este concurso público, com data final de 14 de Janeiro de 2022, realiza-se no âmbito do Programa de Privatizações (PROPIV).

Os restantes 80 por cento da Moagem 10 de Dezembro pertencem à Ceratlântico, uma empresa de responsabilidade limitada, constituída em Maio de 2004, mas uma pesquisa aos Diários da República permitiu perceber que na origem da empresa estão duas outras, sendo uma delas a suíça Andre & Cie SA e a outra a angolana Cerangola, cujo PCA é um dos membros do Conselho Económico e Social, órgão consultivo do Presidente da República, o empresário Adérito Areias.

Os potenciais investidores devem apresentar as suas candidaturas ao IGAPE, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 15:30 horas, a contar da data do anúncio do Concurso até ao dia 14 de Janeiro de 2022.