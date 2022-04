IGAPE previa alienar um total de 16 activos e participações no I trimestre de 2022, deste número conseguiu privatizar 14 e «arrastou» o processo dos outros dois activos para o II trimestre do presente ano, nomeadamente o grupo de supermercados Nosso Super e a seguradora ENSA.

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) alongou o prazo de privatização de 24 lojas da rede de supermercados Nosso Super e 51% das acções da ENSA Seguros, para o II trimestre de 2022, concretamente em Junho, informou o secretário de Estado para as Finanças e Tesouro.

Ottoniel dos Santos, que falava à imprensa no final da 2.ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional do Programa de Privatizações (CNI-PROPRIV), recordou que as duas empresas detidas pelo Estado angolano faziam parte do leque de 16 activos e participações que seriam privatizados no I trimestre do corrente ano, porém, não tendo sido possível por razões distintas, foi necessário alargar o prazo para mais três meses.

O processo de privatização da ENSA Seguros, detalhou o secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, foi alargado em função da solicitação feita ao IGAPE por um dos concorrentes, tendo, deste modo, sido prorrogado para que seja apresentado uma proposta "mais firme".

"Por ter sido um processo de privatização que seguiu o mecanismo de concurso público, nós tivemos da parte de um dos concorrentes o pedido de extensão de prazo. E sempre que assim é, os prazos são dilatados no sentido de obter da parte do concorrente uma proposta firme para análise e depois é tomada a decisão pela comissão que está a fazer a gestão do processo de privatização do activo em especial, ou em particular, no caso a ENSA", descreveu Ottoniel dos Santos.

