O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) deu início esta quarta-feira, dia 31 de Julho, ao processo de privatização via leilão electrónico de duas lojas "Nosso Super".

As lojas, que ficaram desertas de propostas no âmbito do concurso público realizado em 2021, estão localizadas em Luanda (NZamba III) e no Cunene (Ondjiva).

O IGAPE informa que o leilão electrónico para a privatização das lojas "Nosso Super" é dirigido apenas as pessoas singulares ou colectivas que nos termos do artigo 53.º da Lei 41/20, de 23 de Dezembro, dos Contratos Públicos, preencham os requisitos da alínea a) do artigo 31 e do artigo 19, da Lei 14/03 de 18 de Julho, do Fomento do Empresariado Privado Angolano, previstos nos Termos de Referência.

Os candidatos deverão efectuar as candidaturas no Portal do Leilão Electrónico (http://leilaoigape.minfin.gov.ao), até às 15H:30 do dia 20 de Agosto.

A sessão de leilão electrónico tem início no dia 21 de Agosto, pelas 00H:00 até as 14h59. Para obter as fichas técnicas, os termos de referências, bem como o plano de visitas, os interessados poderão aceder ao link https://igape.minfin.gov.ao/PortalIGAPE/#!/privatizacoes/empresas-em-processos-de-privatizacao, informa igualmente o IGAPE.