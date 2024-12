A TAAG e a Lufthansa Technik assinaram um acordo de longo prazo para a prestação de serviços técnicos aos componentes das aeronaves da nova frota de longo curso Boeing 787 da companhia de bandeira angolana.

A partir da chegada do primeiro avião em Fevereiro do próximo ano e com uma duração de 12 anos, os Boeing 787-9 e 787-10 da TAAG vão beneficiar do Suporte Total de Componentes (TCS) da empresa especialista em manutenção, reparação e revisão (MRO).

A TAAG informa em comunicado que, adicionalmente, a Lufthansa Technik irá apoiar a TAAG no Programa de Inspecção de Produção de Aeronaves (APIP), abrangendo não apenas os novos Boeing 787, mas também a frota de Airbus A220 que a companhia está a formar.

Segundo a companhia aérea angolana, o TCS permitirá o acesso "ao vasto leque de peças sobresselentes da Lufthansa Technik, aumentando a disponibilidade de componentes para a frota Dreamliner e criando benefícios significativos em termos de custos".

O contrato abrange, para além dos serviços clássicos de manutenção de componentes, suporte AOG (Aircraft On Ground), bem como diversos trabalhos de logística e fornecimento de peças, segundo o comunicado da TAAG.

No documento, a TAAG afirma que "os especialistas da Lufthansa Technik, conhecedores das características técnicas de aeronaves de última geração, vão também assegurar a qualidade dos activos mais modernos da TAAG, antes mesmo da entrega das aeronaves".

"No âmbito do APIP, irão supervisionar todo o processo de produção directamente no local de fabrico das aeronaves até à aceitação da aeronave. Este serviço será prestado tanto para a frota Boeing 787 como para os novos Airbus A220 da TAAG, cujo primeiro equipamento foi recebido em Setembro passado", acrescenta a TAAG no comunicado.

O grupo Lufthansa Technik é um dos principais fornecedores mundiais de serviços técnicos para aeronaves. Certificado internacionalmente como organização de manutenção, produção e design, a empresa emprega mais de 24.000 pessoas em dezenas de países. O seu portfólio inclui manutenção, reparação, revisão e modificação de fuselagens, motores, componentes e trens de aterragem, bem como o bafrico de produtos inovadores de cabine e suporte digital às frotas.