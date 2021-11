De um total de 10.763 edifícios projectados a nível nacional, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Estatística (INE), apenas 934 estão em processo de construção (obras que, no momento do inquérito, apresentavam seguintes características: inacabadas, novas, reincidentes e concluídas), estando paralisadas 9.829 empreitadas. Segundo documento referente ao primeiro trimestre do ano em curso, no período em análise, o destaque incide para as obras em construção, com a província da Lunda-Sul a apresentar o maior número de obras, com 226, ficando Luanda em segundo lugar, com 177, seguida do Kwanza-Sul e Lunda-Norte, com 51 obras cada.

Os dados, que constam de um boletim do INE intitulado Inquérito Trimestral de Avanço e Acompanhamento dos Edifícios em Processo de Construção (ITAEPC)-2021, explicam que, quanto ao propósito, as construções estão classificadas em obras para habitação e uso próprio. Na categoria de obras para habitação, sublinha o documento consultado pelo Novo Jornal, Luanda, Lunda-Sul e Lunda- Norte aparecem no top três. Já na variável uso próprio, destacam-se as províncias da Lunda-Sul, do Bengo, Huíla e Uíge.

O documento de 24 páginas refere ainda que, quanto à categoria de construtor, são classificadas por empresa privada, profissional/mestre de obra e familiar. Para as obras por tipo de construtor empresa privada, destacam-se as províncias de Luanda, com 17, o que corresponde a 54,8%, ficando as demais províncias abaixo de 17 obras, com média total de 45,2%. O inquérito trimestral avança ainda que as obras são classificadas por residenciais (habitação) e não-residenciais (indústria, comércio, hospitais, escolas, escritórios, igrejas e hotéis).

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)