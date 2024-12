Um navio carregado com 36 toneladas de peixe foi apreendido esta segunda-feira,16, nas imediações do Bentiaba, na província do Namibe, por alegada pesca ilegal, soube o Novo Jornal.

Segundo as autoridades, o navio é proveniente de Luanda e foi encontrado a pescar no mar do Namibe com tripulantes angolanos e estrangeiros, em local proibido.

Na embarcação foram encontradas 36 toneladas de peixe diverso, capturadas no mar do Bentiaba.

Segundo as autoridades, nos últimos tempos a zona de pesca do Bentiaba tem sido muito violada, principalmente por navios de grande porte.

O capitão do Porto do Namibe, Kamatá Alfredo Chinhama, garante que os prevaricadores serão levados à barra do tribunal.

Segundo este capitão, todos os cidadãos que insistirem em violar as normas marítimas, pesqueira e aduaneira serão responsabilizados criminalmente.

A província do Namibe tem sido fortemente afectada pela pesca ilegal nos últimos tempos, ficando sem peixe para abastecer o seu vasto mercado.

No mês passado, como noticiou o Novo Jornal, a fraca captura de peixe nos mares levou a que algumas empresas pesqueiras despedissem mais de 1.000 trabalhadores

Recentemente, a ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Cármen do Sacramento Neto, afirmou que as apreensões e as multas que as autoridades têm passado às embarcações que praticam pesca ilegal no País não têm desencorajado os infractores, que, na sua maioria, preferem pagar as multas e ficar com o produto, defendendo, por isso, medidas duras que passam pela apreensão do produto.

Cármen do Sacramento Neto destacou que as apreensões e as multas são facilmente ultrapassadas pelos, que preferem, na maioria das vezes, que lhes sejam passadas as multas.

Conforme a ministra, a pesca ilegal tem provocado, anualmente, prejuízos na ordem dos 20 mil milhões de kwanzas ao Estado.