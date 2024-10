As obras na nova sede do Ministério dos Transportes, que será distribuída por dois imóveis na Ingombota, comprados pelo Governo em 2021 por 114 milhões USD, prosseguem a bom ritmo. Agora é a vez da implementação das especialidades de segurança e soluções de tecnologias de informação e comunicação que vão custar 15,9 milhões USD aos cofres do Estado.

O Presidente da República autorizou um ajuste directo de 15,9 milhões de dólares norte-americanos para a implementação das especialidades de segurança e soluções de tecnologias de informação e comunicação nas novas instalações do Ministério dos Transportes com recurso às tecnologias Cisco e Huawei.

Os edifícios Welwitschia Business Center e o Chicala/Gaveto, ambos no distrito urbano da Ingombota, confiscados e depois adquiridos em 2021 pelo Governo, vão albergar o Ministério dos Transportes.

No documento consultado pelo Novo Jornal lê-se que "os trabalhos de concepção, construção e acabamento dos edifícios prosseguem em ritmo normal, pelo que "houve a necessidade de se implementar todas as especialidades de segurança e soluções de tecnologias de informação e comunicação para a operacionalização do referido edifício, com recurso às tecnologias Cisco e Huawei".

No despacho, o Presidente da República delega competências ao ministro dos Transportes, com a faculdade de subdelegar, para aprovar as peças do procedimento, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito deste procedimento, incluindo a adjudicação do contrato.