Através do Despacho Presidencial 210 de 2024, João Lourenço deu o tiro de partida para a construção efectiva do Metro de Superfície de Luanda ao aprovar despesas de 2,5 mil milhões de dólares para o arranque da 1ª fase deste projecto.

Aquele que está a ser apresentado há vários anos como o projecto que promete revolucionar a mobilidade da capital (ver links em baixo nesta página), com 149 kms de extensão e com início previsto em 2025, apesar de já ter sdo apontado para datas anteriores, é a grande empreitada prevista no Programa para a Melhoria da Mobilidade Urbana de Luanda.

O documento, com data de 06 de Setembro, publicado em Diário da República avança que está autorizada a contratação simplificada para as obras da interligação do troço entre a Zona Económica Especial e o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto e a Zona Verde para o Sequele ao longo de 60 kms.

O Presidente João Lourenço, como está plasmado no documento, delega no ministro dos Transportes, ou a quem ele subdelegar, a responsabilidade de assinar os contratos inerentes.

No despacho autoriza-se, entre outras parcelas, a abertura do procedimento de contratação simplificada e celebração dos contratos de assistência técnica para a concepção do projecto-base de todas as especialidades, empreitada e fornecimento de equipamento, tecnologia e, entre outros items, fiscalização da primeira fase do Sistema do Metro de Superfície de Luanda.

A alínea mais relevante é a referente à empreitada, fornecimento de equipamentos, tecnologia e implementação da 1ª fase do projecto no troço referido, entre a Zona Económica Especial e o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto e a Zona Verde para o Sequele, no valor de 2, 250 mil milhões de euros.