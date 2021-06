Petróleo: Interessados nas bacias do Baixo Congo e do Kwanza têm até 09 de Junho para apresentar propostas de licitação e pagar taxa de participação de 1 milhão USD

A ANPG - Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) anunciou esta segunda-feira que o prazo de entrega de propostas para as licitações de nove bacias sedimentares do Baixo Congo e do Kwanza, onde se estima estarem pelo menos 500 milhões de barris de crude à espera de serem extraídos, termina no dia 09 de Junho.