João Lourenço assinou o despacho Presidencial nº 11/22 onde aprova o acordo de financiamento com o britânico Standard Chartered Bank para a construção do Centro de Bio-Veterinária do Huambo, no valor aproximado de 142 milhões de euros.

O despacho do Presidente da República com data de 19 de Janeiro, explica que esta valor é repartido em tranches de 121.231.924 milhões de euros, com o banco britânico na linha da frente deste esforço, contando com a cobertura da Agência de Crédito à exportação da Alemanha, Euler Hermes, compreendendo o valor de 85% do valor do contrato comercial e o prémio de seguro.

Ao qual acresce 21.017.431 milhões de euros para o "financiamento do down payment" do referido contrato comercial e 100% da taxa de mitigação de risco, autorizando, ao mesmo tempo, a ministra das Finanças a assinar os acordos de financiamento inerentes.

Este centro de bio-veterinária vai produzir, no futuro, entre outros produtos veterinários, vacinas para animais, especialmente bovinos, suínos e caprinos, como foi anunciado no início de 2021 pelo Ministério da Agricultura.

O próprio Presidente João Lourenço, numa das suas deslocações ao Huambo, tinha anunciado a concretização deste projecto, cujas obras já decorem, que almeja desenvolver o sector de produção animal no Planalto Central.