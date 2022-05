Depois do sucesso nos testes em Houston, os esquipamentos da primeira fase da Refinaria de Cabinda já estão a ser desmontados para, de seguida, serem enviados para a província mais a Norte do País.

Fontes do Novo Jornal presentes na delegação angolana do sector petrolífero que, entre os dias 01 e 04 de Maio, se fez presente em terras do Tio Sam, atestam que, definitivamente, a primeira fase de funcionamento da Refinaria de Cabinda arranca no último trimestre de 2022, concretamente em Dezembro, isso depois de os equipamentos que vão garantir a sua actividade terem sido testados com sucesso em Houston, Texas, Estados Unidos da América, pela empresa que o produziu, a VFuels, na última segunda-feira.

Os interlocutores detalham ao NJ que, depois do sucesso nos testes, os equipamentos da primeira fase da Refinaria de Cabinda estão a ser desmontados para, de seguida, serem enviados para a província mais a Norte do País. Prevendo-se, assim, que até final de Junho, pelo menos, a montagem da torre principal esteja concluída.

"No final do ano [estará] pronta a primeira fase da Refinaria de Cabinda", projecto lançado em 2020, tendo, à partida, uma capacidade de processamento de 30 mil barris de produtos refinados por dia, sendo que, quando as outras duas fases estiverem concluídas, a infra-estrutura irá ter capacidade instalada para processar 60 mil barris por dia, explicou um dos membros da delegação angolana do sector petrolífero que esteve em Houston.

