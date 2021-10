Banco mau revela que, no cômputo geral, aproximadamente 28% dos processos dos créditos vencidos se encontram em contencioso ou com acção judicial em tribunal e restantes 72% em análise ou negociação. Refere ainda que 71% da carteira de crédito está concentrada nos 20 maiores devedores.

De 2020 até Setembro último, a Recredit recuperou crédito malparado na ordem dos 21,4 mil milhões de kwanzas, correspondentes a 36 milhões de dólares, assinala, pelo menos, o mais recente relatório de nove páginas daquela sociedade anónima de capitais públicos, a que o Novo Jornal teve acesso.

Na verdade, depois de em 2020 a Recredit ter recuperado quase 4,9 mil milhões Kz (8 milhões USD) de um total de 1,2 biliões Kz de activos tóxicos adquiridos ao Banco de Poupança e Crédito (BPC), no período a seguir, entre Janeiro e Setembro do presente ano, a sociedade resgatou crédito vencido avaliado em 16,4 mil milhões Kz (27,4 milhões USD), perfazendo, assim, os referidos 21,4 mil milhões Kz (36 milhões USD), observou no documento o nosso semanário.

Para o presente ano, a Recredit definiu como objectivo recuperar 19,8 mil milhões de kwanzas (33 milhões USD) do crédito malparado comprado ao BPC, sendo que estava previsto, no final dos três primeiros trimestres, de Janeiro a Setembro, atingir 75% dessa fasquia. Todavia, os 16,4 mil milhões Kz alcançados até à data representam 83% desta meta. "Mantendo-se o desempenho, equaciona-se a possibilidade de exceder a meta anual", prevê a entidade no relatório.

Até ao final do presente ano, a entidade prevê recuperar credito vencido no valor de 29,4 mil milhões Kz (49 milhões USD), discriminando que "o potencial de recuperação para o próximo trimestre [de Outubro a Dezembro de 2021] é de cerca de 13 mil milhões Kz (22 milhões USD) e tem como base o estado dos vários processos que estão em tramitação técnica. Desses, sensivelmente sete mil milhões de kwanzas incluem propostas de amortização em análise, 699 milhões referentes a propostas aprovadas e cinco mil milhões representam propostas aprovadas com acordos celebrados entre as instituição e os devedores", lê-se num comunicado que chegou à nossa redacção.

