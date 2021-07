A Sonangol informou esta sexta-feira em comunicado que cancelou a adjudicação do contrato de fornecimento de gasolina com a Vitol, que tinha sido escolhida, no dia 24 de Junho, depois de ganhar um concurso limitado por convite lançado pela petrolífera nacional para o fornecimento de produtos derivados de petróleo, por um período de 12 meses, com vista à satisfação das necessidades do mercado interno.