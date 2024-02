Os serviços regulares de carga operados pela transportadora aérea nacional a partir do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN) já arrancaram e são realizados semanalmente, à segunda-feira, ligando Luanda às cidades africanas de Lagos e Brazzaville com recurso ao cargueiro Boeing 737-800, garante a TAAG em comunicado.

Segundo a TAAG, este serviço semanal de transporte de carga (com saída de Luanda à segunda-feira), liga Angola aos destinos regionais de Lagos (LOS) na Nigéria e Brazzaville (BZV) na República do Congo.

"Os clientes e parceiros deste nicho de mercado passam a beneficiar de maior conveniência, disponibilidade e recursos para o transporte de carga, agilizando a importação e exportação de bens dentro do continente africano", refere a transportadora aérea, que incorporou recentemente na sua frota o cargueiro Boeing 737-800BCF, sendo a aeronave utilizada nos voos regulares a partir do AIAAN.

O cargueiro tem capacidade para transportar até 24 toneladas de carga distribuídas por 141,5m no convés principal e 43,7m para transporte de carga a granel no convés inferior. O B737- 800 acomoda até 10 paletes no formato 96x125 polegadas, de acordo com o comunicado da companhia, que refere que em Janeiro de 2024, transportou sensivelmente 1000 toneladas de carga diversa entre destinos domésticos, regionais e internacionais.

"O início dos voos regulares de carga a partir do AIAAN está alinhado com a visão do subsector, para a capitalização da nova infraestrutura aeroportuária de Angola e consolidação de Luanda como um hub regional, dada a sua localização geoestratégica", lê-se no comunicado.