A TAAG Linhas Aéreas de Angola anunciou que duplicou os serviços regulares de carga, passando agora a disponibilizar duas frequências semanais para Lagos, na Nigéria, Brazzaville, na República do Congo, e Joanesburgo, na África do Sul.

A TAAG informa que continua assim a capitalizar o cargueiro que tem incorporado na sua frota, modelo B737-800BCF (Boeing Converted Freighter), com capacidade para transportar até 24 toneladas de carga, acomodando até dez paletes no formato 96x125 polegadas.

No que toca aos níveis de serviço da operação, diz a TAAG no comunicado, que passará a disponibilizar mais de 100 toneladas de capacidade de carga a cada semana, na ligação Luanda/Joanesburgo/Luanda e mais de 45 toneladas, na rota Luanda-Lagos-Brazzaville-Luanda.

A programação de voos regulares de carga, na rota Luanda-Lagos-Brazzaville-Luanda passa a contar com duas frequências semanais, com saída à terça-feira e quinta-feira, tal como a rota Luanda-Joanesburgo- Luanda passa a contar igualmente com duas frequências semanais, com saída à quarta-feira e sábado.

"O segmento de carga é um nicho de mercado estratégico para a TAAG e tem potenciado a promoção do hub de Luanda, e do Novo Aeroporto Internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto, como uma referência nos canais de importação/exportação da região", refere a TAAG no mesmo comunicado.