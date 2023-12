A companhia aérea nacional TAAG conta com um novo conselho de administração (CA). Em assembleia geral extraordinária realizada esta terça-feira pelos accionistas da transportadora foi confirmado como novo presidente do CA António dos Santos Domingos, com passagem pela liderança de empresas como a Sonangol, Sonair, Helimalongo, Sonagesa, Banco Caixa Angola, Sonagás e Banco de Desenvolvimento de Angola.

Nelson Rodrigues de Oliveira, que até agora desempenhava funções na Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), foi nomeado presidente do conselho executivo da companhia.

Mantêm-se em funções os restantes administradores: Misayely Abias e Iuri Neto, como administradores não executivos, e João Semedo, Said Daalaoui, Manuela Pardal, Nowel Ngala, Gabriela Bastos e Suzana Ramos, como administradores executivos.

Junta-se igualmente à equipa, como administrador não-executivo, Miguel Carneiro, que até à data desempenhava as funções de consultor do gabinete do ministro dos Transportes com foco no subsector da Aviação Civil.

António dos Santos Domingos promete trabalhar "com espírito de missão, com coragem e com abnegação para solidificar a mística da TAAG", lê-se no comunicado da transportadora.