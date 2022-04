De um lado o vice CEO do Millennium, Augusto Baptista, disse ao Novo Jornal que não tem "comentários a fazer" sobre as razões da sua "saída" do cargo, do outro, o BAI "fechou-se em copa" acerca da decisão dos accionistas em eleger Mário Barber como novo PCA.

No final da tarde de quinta-feira, do dia 24 de Março, concretamente às 18:46 minutos, o vice-presidente da Comissão Executiva do Banco Millennium Atlântico, Augusto Ramiro Baptista, usou o e-mail corporativo da instituição bancária para revelar que aquela data seria o seu último dia de trabalho na entidade.

O banqueiro que, entre outras funções actuais, exerce o cargo de administrador-não executivo do Banco Atlântico Europa, confidenciou, no documento a que o Novo Jornal teve acesso, que, em Novembro de 2021, durante uma conversa aprazada com o accionista fundador, Carlos Silva, solicitou o fecho do ciclo de 17 anos completados ao serviço do grupo Atlântico.

Na sequência daquele Briefing, "no final do mês de Fevereiro, após um período de reflexão e recolhimento de 15 dias, retomámos a conversa e acordámos o fecho do meu ciclo de participação na construção desta casa bancária".

A decisão de «bater com a porta» do quinto maior banco em activos dos sistema financeiro, de acordo com o autor do e-mail que tem como assunto: "Adeus e muito obrigado", foi "muito ponderada, tranquila e positiva", sendo que está "associada à necessidade de percorrer outras avenidas e honrar o legado das gerações que me precederam, levando o bastão para a próxima etapa da corrida (como na prova de estafetas)".

