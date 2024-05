O Governo do Benim optou por atribuir uma autorização temporária ao vizinho Níger para exportar produtos petrolíferos refinados pelos seus portos marítimos, depois de semanas de tensão crescente.

A redução da tensão, como o Novo Jornal antecipava aqui, foi conseguida com a intermediação chinesa, com quem os dois países africanos mantém relações de proximidade, sendo que foi um investimento de Pequim que permitiu a construção de um extenso oleoduto no Níger.

Depois de um encontro entre o Presidente beninense, Patrice Talon (na foto), nesta quarta-feira, 15, com o director geral da empresa chinesa que construiu o oleoduto nigerino, a CNPC, do campo de Agadem e o porto beninense perto de Cotonou, Porto Novo anunciou a trégua temporária.

Este é, porém, um acordo temporário que, para entrar nos carris normais, terá de ser consolidado num acordo Estado a Estado.

Histórico

As relações entre Niamey e Porto Novo, a capital do Benim, deterioraram-se rapidamente após o golpe militar de Julho de 2023, onde uma Junta Militar destronou o Presidente nigerino Mohamed Bazoum, um velho aliado do Presidente beninense Patrice Athanase Talon.

O Benim é um convicto aliado da França, antiga potência colonial, enquanto o Níger acaba de se juntar aos rebeldes da África Ocidental e do Sahel que cortaram relações com a França, Mali e Burquina Faso, ou que estão num fade out com Paris, como a Guiné-Conacri ou mesmo o Senegal. (ver links em baixo nesta página)

E foi com a separação radical entre Niamey e Paris que o Benim reagiu com uma clara deterioração das relações bilaterais entre estes dois vizinhos, sendo que o Níger, com esta decisão de Porto Novo deixa de ter acesso aos portos marítimos benineses por onde há décadas exporta a maior parte dos seus combustíveis refinados.

O Níger é um pequeno produtor africano de petróleo, pouco mais de 20 mil barris por dia, mas com perspectivas de fazer, muito em breve. crescer estes números para mais de 100 mil com o apoio chinês, o que agora pode ser comprometido devido à incapacidade de exportar por via marítima os seus excedentes.

Com pouco mais para obter rendimentos, este país semidesértico, além das exportações de urânio e crude, as restrições agora impostas por Porto Novo podem ser um desafio à contenção da Junta Militar, encabeçada pelo general Abdourahmane Tiani, que lidera o país desde 29 de Julho do ano passado após um golpe de Estado bem sucedido.

Segundo as agências de notícias, esta decisão de Porto Novo foi motivada por restrições de Niamey à importação de bens produzidos no Benim, tendo este Governo colocado como condição abrir os seus portos ao Níger quando forem levantadas as restrições alfandegárias.

Todavia, os problemas começaram a acentuar-se com as sanções aplicadas pela comunidade de países da África Ocidental (CEDEAO) após o golpe militar no Nìger, levando o Benim a fechar as suas fronteiras.

Porém, estas sanções da CEDEAO já foram levantadas. Mas nem todos os problemas terminaram.