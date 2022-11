A reacção das nossas autoridades perante um facto tão grave como este crime ambiental que vem a ser cometido por uma empresa chinesa, que há algum tempo se instalou no deserto do Namibe para fazer exploração de titânio junto à costa, é de deixar indignado todo e qualquer cidadão. É uma reacção tão modesta, que revela bem a insensibilidade das autoridades que deviam proteger, zelar e cuidar da preservação do meio-ambiente. Perante a denúncia popular feita e a pressão nas redes sociais, tanto nos comunicados do Ministério dos Recursos Minerais como do Governo do Namibe, a ideia foi passar a impressão de que houve reacção. Do ministério do Ambiente nada se "transpira" e persiste um silêncio monumental.