Os misseis Storm Shadow, com um alcance superior a 300 kms, permitem às unidades ucranianas flagelarem com precisão e a partir da retaguarda alvos bem no interior das fronteiras russas reconhecidas pelo ocidente.

Esta notícia tinha já sido avançada por media norte-americanos e britânicos mas só agora foi oficialmente confirmada.

O coronel Mendes Dias, especialista militar da CNN Portugal, diz que este é um passo perigoso porque não há mais nenhuma etapa entre o envio deste armamento e o envio de soldados dos países da NATO para a frente de batalha.

É, por isso, uma escalada muito relevante na guerra no leste europeu, que pode levar, ainda segundo o especialista militar, a Rússia a reconsiderar o recurso a armas nucleares tácticas se estes misseis Storm Shadow forem usados pelos ucranianos para atacar cidades russas para lá da fronteira histórica entre a Ucrânia e a Federação Russa.

A justificação do ministro britânico da Defesa para este passo, que, recorde-se, os norte-americanos se recusam a dar por entenderem ser excessivamente perigoso e arriscam uma escalada incontrolável do conflito, é que com este armamento Kiev ganha tracção para equilibrar as coisas face ao opositor.

Bem Wallace diz mesmo que se trata de uma "resposta equilibrada e proporcional", sublinhando que este míssil não permite o uso de ogivas não-convencionais e são de grande precisão para evitar alvos não-militares, e vão "permitir aos ucranianos empurrar as forças russas para fora do seu território soberano".

Estes misseis já estarão na Ucrânia há dias mas só agora foi anunciado o seu envio, o que sugere que era um passo considerado fundamental pelos ucranianos para o lançamento da esperada contra-ofensiva, embora, também esta quinta-feira, 11, como pode ler aqui, o Presidente ucraniano tenha vindo dizer que a decisão de fazer avançar as tropas não pode ser já tomada porque o risco de uma grande mortandade é muito grande.

O que são os Storm Shadow (sombra de tempestade)

O STorm Shadow é um míssil de grande alcance criado por britânicos e franceses em 1994, daí ter como designação francesa SCALP-EG, e foi desenvolvido a partir da antiga versão francesa do Apache, um míssil de cruzeiro preparado para transportar munições "cluster", conhecidas por projectarem múltiplas pequenas unidades explosivas em vez de uma ogiva única.

Este míssil pode ser lançado a partir de navios de guerra de superfície e submarinos, existindo a possibilidade de ser projectado a partir do ar, alcançando até 300 kms e com grande precisão.

Não se sabe se estas palavras são uma forma de enganar os comandantes russos, se são uma nova e ainda imperceptível publicamente oportunidade para a paz ou se se trata de apenas ganhar tempo até que os ucranianos sejam apetrechados com mais e moderno armamento.

Na resposta a este passo dos britânicos, o porta-voz do Kremin, Dmitri Peskov, disse que face a este desenvolvimento, as forças russas farão "os necessários ajustes" à sua estratégia para lidar com a nova ameaça.

Recorde-se que Moscovo já fez saber que as suas forças vão avançar no terreno o que for preciso para garantir que as suas cidades e vilas não são alcançáveis pelas armas ucranianas, o que representa que se os Storm Shadow podem voar 300 kms, essa será a conquista de novos territórios de que os russos precisam para garantir a sua segurança.