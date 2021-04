O Presidente dos EUA mostrou-se visivelmente satisfeito com a condenação a 40 anos de prisão de Derek Chauvin, o polícia que matou George Floyd, um negro de 46 anos, em Maio de 2020, com o joelho em cima do seu pescoço por nove longos minutos até que este deixou de respirar.

Joe Biden apontou esta condenação, que já se esperava que viesse a ser pesada, assegurando que se tratou de "um passo de gigante" no caminho de mais justiça nos Estados Unidos, país que assistiu, ao longo do ano passado, a uma vaga de violência e protestos de rua, como não era visto desde os dos de 1960, em dezenas de cidades dos EUA e no mundo inteiro contra a violência policial exercida sobre negros.

"Este é um passo de gigante na marcha da justiça sobre a América", disse Biden na primeira reacção ao julgamento do agente da polícia de Minneappolis, no Minnesota, a mesma cidade onde decorreu o julgamento.

A 25 de Maio de 2020, numa cena filmada e transmitida quase em directo nas redes sociais, o polícia de Minneapolis, Derek Chauvin, e mais dois colegas, abordaram George Floyd quando este saia de uma loja onde, alegadamente, teria pago um maço de cigarros com uma nota de 20 USD falsa.

A polícia fez a abordagem de arma em punho, obrigando Floyd a deixar-se no alcatrão, tendo o agente colocado o seu joelho sobre o seu pescoço, impedindo-o de respirar, como este, alias, disse várias vezes, numa frase que ficaria para a posteridade: "I can't breathe - Eu não consigo respirar".

Ao mesmo tempo, várias pessoas que filmavam com os seus telemóveis a cena macabra e pediam ao polícia para deixar respirar Floyd, porque ele estava a morrer, com a imperturbável ausência de comiseração do polícia, este dedicava as suas últimas palavras à sua mãe, por quem implorava naquele momento de extrema aflição.

Esse momento, quase em simultâneo, gerou uma vaga pouco vista de protestos de rua, motins, destruição de propriedades do Estado, por todos os EUA. Era Presidente Donald Trump que, como era usual neste tipo de questões, manteve uma postura dúbia e deixou emergir uma sensação de que estaria mais do lado do agressor que da vítima, apesar da formal equidistância.

De imediato ficou claro que o destino do agressor, Derek Chauvin estava traçado e o esperava um longa pena de prisão.

