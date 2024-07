O Presidente norte-americano e candidato a mais um mandato, Joe Biden, anunciou este domingo que vai abandonar a campanha presidencial "no melhor interesse" do partido Democrata e "do país". E não é uma surpresa a sua saída de cena, especialmente depois de os "generais" do seu partido, como Barack Obama ou Nancy Pelosi terem vindo a público pedir-lhe para se afastar.

Joe Biden usou as redes sociais para dizer que vai afastar-se da corrida presidencial depois de várias semanas de pressão, quer por parte dos seus adversários políticos quer por parte de vários aliados do seu partido.

"Foi a maior honra da minha vida servir como vosso Presidente", escreveu Joe Biden num comunicado divulgado na rede social X. "

E se bem que a minha intenção fosse tentar a re-eleição, acredito que é no melhor interesse do meu partido e do país que me afaste e me concentre unicamente no cumprimento dos meus deveres como Presidente durante o que resta do mandato", acrescentou.

"Falarei ao país esta semana para dar mais detalhes sobre a minha decisão", lê-se no comunicado

Joe Biden fez o anúncio neste Domingo, 21, mas foi no desastroso debate com Donald Trump há cerca de três semanas que a porta de saída ficou entreaberta.

E, como o Novo Jornal notava aqui, a sua saída ficou mais clara como opção incontornável depois de ter dito que só uma doença grave o levaria a sair e no dia seguinte ter anunciado que tinha contraído Covid-19.

Com o atentado contra o candidato republicano, o ex-Presidente Trump, há uma semana, Biden ficou sem chão para se manter na corrida Presidencial.

Porque se bater o seu rival na condição de "homem" era muito, muito difícil, um braço-de-ferro eleitoral com um "renascido", que a sua propaganda colou à imagem de Cristo, ficou pouco menos que impossível.

E para piorar o cenário, os doadores, que meteram ou prometeram milhões de dólares para financiar a sua campanha, ameaçaram retirar os apoios se BIden se mantivesse na corrida.

Por mais que a família quisesse que ele fizesse finca-pé, Biden viu-se obrigado a sair.

E para o seu lugar na condição de candidato democrata, Biden escolheu Kamala Harris, a sua vice-Presidente.

Mas nem por isso as possibilidades de o Partido Democrata melhoram a partir de agora, porque as sondagens quase diárias que são feitas nos EUA, Kamala Harris aparece com tendências de voto muito semelhantes a Biden, ou seja, pouco simpáticas...

Mas a questão da idade pode reverter-se e passar a ser um problema para Trump e para o Partido Republicano.

A diferença, notam os analistas, é que Kamala Harris tem mais vigor físico e mental para procurar virar o resultado quando faltam cerca de quatro meses para o dia das eleições, e fazer tudo para que esta campanha não seja um passeio triunfal para Donald Trump.

"Acredito que é do interesse do país que me afaste e me concentre apenas em servir como Presidente durante o resto do mandato", disse Biden

"A primeira decisão como candidato em 2020 foi escolher Kamala Harris para vice-presidente. E foi a melhor decisão que tomei. E quero oferecer-lhe o meu total apoio para ser a candidata do nosso partido este ano", escreveu nas redes sociais.

Ver links em baixo nesta página.