A vice-Presidente e candidata democrata à Presidência dos EUA nas eleições de 05 de Novembro, Kamala Harris, conta com o apoio "oficial" do Presidente da Rússia na corrida contra o antigo Presidente e "amigo" de Vladimir Putin, o republicano Donald Trump... mas pode ser um truque.

O apoio declarado do Presidente Putin a Kamala Harris não encaixa facilmente no que se tem visto nas relações entre Moscovo e Washington porque estas nunca foram tão estáveis e até simpáticas como durante os quatros anos em que Donald Trump ocupou a Casa Branca.

Nesses quatro anos, entre 2016 e 2020, o republicano Donald Trump fez rasgados elogios a Vladimir Putin, precisamente o contrário no actual mandato do Presidente democrata Joe Biden, com Kamala Harris como sua vice-Presidente, onde tanto o Kremlin como a Casa Branca admitem que as relações bilaterais nunca foram tão más.

Porque é que, então, Putin diz preferir Kamala Harris, mesmo depois de Donald Trump ter anunciado que acabará com a guerra na Ucrânia assim que assumir o poder - se ganhar as eleições de Novembro -, ameaçando mesmo cortar todo o apoio a Kiev?

A resposta não é simples, porque a maioria dos analistas nota que tudo indicaria que Putin estaria mais "acomodado" com Trump na Casa Branca porque isso permitiria que as duas maiores potências nucleares poderiam conversar e negociar, ao contrário do que, pelo menos oficialmente, sucede actualmente.

Foi no Fórum Económico de Vladivostok que Vladimir Putin disse, segundo a televisão russa RT, que Moscovo "vai apoiar a vice-Presidente dos EUA na corrida eleitoral para as Presidências de Novembro".

Nesse momento, o chefe do Kremlin disse que admira o "sorriso contagiante" da candidata do Partido Democrata, respeitando a escolha do Presidente Joe Biden, a quem já tinha anteriormente endereçado apoio, para sua sucessora, acrescentando ainda que, apesar de respeitar a decisão, cabe aos eleitores norte-americanos e não à Rússia escolher o seu Presidente.

Questionado se irá telefonar ao vencedor para lhe dar os parabéns, após as eleições, Putin lembrou que há muito que não tem qualquer contacto directo ou indirecto com líderes europeus ou norte-americanos.

Sobre a forma como deixou claro que apoia a candidata democrata, segundo a RT, Putin explicou que já tinha clarificado que apoiaria Joe Biden e se este, "depois de removido" da campanha, apoia, Kamala Harris, então também ele a irá apoiar.

Mas este apoio é sincero ou é apenas uma jogada do Kremlin para atrapalhar a estratégia democrata e assim, efectivamente, ajudar Donald Trump?

Tudo leva a crer que é isso mesmo, que Putin está a tentar ajudar o seu amigo Donald Trump, até porque usou um misto de ironia e cinismo ao referir-se a Harris: "Ela tem um riso tão infeccioso que isso sugere que tudo lhe está a correr bem".

Recorde-se que Kamala Harris é a vice-Presidente de Joe Biden, o Presidente do país que mais tem apoiado a Ucrânia no conflito com a Rússia, e que afirmou por diversas ocasiões, ao longo dos mais de dois anos e meio de guerra, que Washington visa humilhar Moscovo no campo de batalha infligindo-lhe uma "derrota estratégica".

Joe Biden chamou ainda "sacana" e "filho da p..." a Vladimir Putin, afirmando mesmo que este deveria ser removido do poder em Moscovo.