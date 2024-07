Para já, cerca das 12:00, hora de Luanda, em Angola não há registo de grandes problemas, com excepção de algumas situações no sector bancário, mas o mesmo não se pode dizer no resto do mundo, onde milhares de voos estão a ser cancelados, sistemas bancários em baixo, dificultando operações, por vezes urgentes, e mesmo hospitais estão a sentir constrangimentos sérios, especialmente na Europa e nos EUA, e mesmo alguns canais de tv internacionais.

A causa para esta falha informática global não é ainda totalmente conhecida, nem se sabe se se trata de um ataque por piratas informáticos, privados ou a partir de alguns países, o que é ma das suspeitas em cima da mesa face ao contexto global de conflitos militares e disputas económicas e políticas entre blocos.

Mas sabe-se, segundo os media internacionais, que este apagão surgiu depois de a Microsoft ter admitido problemas no seu MIcrosfot 365 apps e serviços, no decurso de actualizações calendarizadas que estavam a ser realizadas.

Este prolema atinge especialmente os sistemas que correm o sistema Windows da Microsoft, sendo que no centro das atenções como possível fonte da falha global a CrowdStrike Falcon, uma empresa de cybersegurança que fornece serviços em nuvem a milhares de empresas em todo o globo.