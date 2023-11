O Novo Aeroporto Internacional de Luanda (NAIL) vai ser inaugurado nesta sexta-feira, 10. Foi construído para servir de importante alavanca para a economia nacional. Projecto lançado em 2005 pelo ex-Presidente, José Eduardo dos Santos (JES), e após vários contratempos, tem agora o seu arranque. "Ficará para a história como a maior realização do Executivo de João Lourenço, quer em dimensão, quer em ambição", como escreveu a jornalista e minha colega Sandra Bernardo. É a maior obra pública de Angola independente e a que foi dado o nome do primeiro Presidente angolano, António Agostinho Neto, e não de JES, que foi o líder da "visão estratégica" que fez nascer o projecto. JES iniciou a obra, João Lourenço finalizou-a, terá a honra de inaugurar o NAIL, e Agostinho Neto dá-lhe o seu nome. Esse é, realmente, o mais alto voo da governação de João Lourenço. Trata-se de uma obra imponente e importante que deixa orgulhosos todos quantos estiveram envolvidos no projecto de "cabo a rabo", ou seja, do princípio ao fim. Os objectivos nobres só são alcançados se conseguirmos evitar a repetição dos nossos amargos e abundantes registos com projectos megalómanos.