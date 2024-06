Um avião militar com o vice-Presidente do Malawi e a antiga primeira-dama desapareceu dos radares quando atravessava uma zona montanhosa e densamente florestada do norte do país, avançaram media locais.

A confirmação do desaparecimento do avião com o vice-Presidente, Saulos Chilima, de 51 anos, e a antiga primeira-dama, Shanil Dzimbiri, além de oito outros indivíduos, foi feita pelo Presidente malawiano Lazarus Chakwera.

O aparelho está há várias horas a ser procurado por diversas equipas no terreno, incluindo grupos de militares, e as buscas concentram-se numa zona com montanhas e florestas densas, sendo de crer, segundo os media internacionais, que citam fontes locais, que o aparelho tenha caído.

O avião, segundo a MBC, canal de televisão local, citado pelas agências, saiu da capital do país, Lilongwe, perto das 09:20 desta segunda-feira e era esperado 45 minutos depois no aeroporto de Mzuzu, a cerca de 370 kms de distância, no norte do Malawi.

As condições meteorológicas adversas, segundo a MBC, levaram a torre do aeroporto de Mzuzu a aconselhar os pilotos do avião a regressar à capital, mas pouco depois, acrescentou o Presidente Chakwera, o controlo de tráfico aéreo perdeu o rasto ao aparelho.