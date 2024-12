Jimmy Carter, o 39º Presidente dos Estados Unidos da América, morreu este domingo, com 100 anos. Em 2002 recebeu o Prémio Nobel da Paz "pelas décadas de esforços infatigáveis com o objectivo de encontrar soluções pacíficas para os conflitos internacionais".

Eleito para a Casa Branca em 1976, depois de vencer o então presidente Gerald Ford por uma margem de votos tangencial e numa América ainda marcada pelo escândalo "Watergate" que forçou o Presidente Richard Nixon a demitir-se, Carter assumiu o cargo de 39.º presidente dos Estados Unidos durante quatro anos.

O seu único mandato foi marcado por importantes acontecimentos no plano internacional. Em 1977, Carter assinou o tratado que assegurou aos Estados Unidos o controlo do Canal do Panamá até 1999.

Mas foi depois de deixar a Casa Branca que se tornou uma referência na promoção dos direitos humanos e à democracia em todo o mundo. Jimmy Carter fundou o Carter Center em 1982, para promover o desenvolvimento, a saúde e a resolução de conflitos no mundo.

"Jimmy Carter não ficará provavelmente na história americana como o presidente mais eficaz, mas é certamente o melhor ex-presidente que o país jamais teve", declarou em Dezembro de 2002 o presidente do Comité Nobel, Gunnar Berge, durante a cerimónia solene de entrega do galardão a Jimmy Carter .

Para o secretário geral das Nações Unidas, António Guterres, "Carter será recordado pela solidariedade para com os mais fracos e "pela sua fé infatigável no bem comum e na nossa humanidade partilhada", o que permitirá que o seu legado como "campeão dos direitos humanos" continue vivo.