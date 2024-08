Num país normal, os jornalistas não teriam necessidade de explicar que o jornalismo é uma profissão comprometida com regras, ética, deontologia e responsabilidades, mas, igualmente, com liberdades inegociáveis", disse-me, no início do ano, a jornalista Luísa Rogério, antiga secretária-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA) e actual presidente da Comissão da Carteira e Ética (CCE).