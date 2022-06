O Jubileu de Platina da Rainha Isabel foi o facto que marcou o mundo nas últimas semanas. Em 70 anos de reinado, a Rainha de Inglaterra cumpriu 21 mil compromissos públicos, desde visitas a condecorações ou inaugurações. Visitou mais de 100 países, incluindo 22 vezes o Canadá (mais do que qualquer outro país). Em 1986, Isabel II tornou-se Rainha britânica a visitar a China. Em 1991, foi a primeira monarca britânica a discursar no Congresso dos EUA. Recebeu 112 visitas de Estado ao Reino Unido. Conheceu todos os 14 Presidentes dos Estados Unidos da América, que exerceram durante o reinado (à excepção de Lyndon Johnson que governou EUA de 1963-1969). Trabalhou com 14 primeiros-ministros do Reino Unido (Winston Churchill foi o primeiro) e promulgou cerca de quatro mil leis. Durante o seu reinado, conheceu sete Papas (Pio XIII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I , João Paulo II, Bento XVI e Francisco). Só não se encontrou com João Paulo I, que morreu pouco tempo depois de ser eleito), e quatro desses Papas visitaram, oficialmente, o Reino Unido: Papa João XXIII (1961), Papa João Paulo II (1980, 1982 e 2000), Papa Bento XVI (2010) e Papa Francisco (2014).

É benemérita de mais de 500 organizações, incluindo mais de 70 de educação e formação, mais de 60 desportivas e recreativas, mais de 30 religiosas e mais de 40 organizações artísticas e culturais. Enviou mais de 300 mil postais de aniversário a pessoas que comemoram os 100 anos de vida e mais de 900 mil mensagens a casais que celebram as bodas de diamante pelos 60 anos de casamento. Estima-se que a colecção de arte real tenha mais de um milhão de peças, incluindo mais de oito mil pinturas, 160 mil aguarelas, gravuras e desenhos, 200 mil fotografias, 300 mil peças de arte decorativa e 200 mil livros e manuscritos. Isabel II já posou para 130 retratos oficiais. Recebeu o primeiro com o presente quando fez 18 anos e até agora já teve 30 cães de raça Corgi e Dorgi. Estes e outros factos tornam a Rainha Isabel II numa figura impar, respeitada e admirada por milhares de pessoas pelo mundo afora.

Em Angola, o embaixador do Reino Unido em Angola, Roger Stringer, deslocou-se no passado dia 07 de Junho ao distrito urbano dos Ramiros e participou do acto de plantação de 70 árvores em comemoração do Jubileu de Platina de Isabel II. O acto decorreu nalgumas escolas do distrito e envolveu vários alunos das instituições de ensino local. Para além de simbólico e de juntar Angola aos festejos do Jubileu de Platina da monarca britânica, o acto faz uma importante conciliação ao Dia Mundial do Ambiente, que se assinalou dois dias antes e foco os estudantes dos Ramiros aos assuntos de desenvolvimento sustentável e preservação do ambiente. O Governo da Província de Luanda, a Administração Municipal de Belas e o distrito urbano dos Ramiros, em parceria com a Embaixada do Reino Unido em Angola, acabaram por colocar Angola nesta agenda comemorativa do Jubileu de Platina de Isabel II com um acto investido não apenas de simbolismo, mas também de visão de futuro e desenvolvimento sustentável.

As comemorações por cá culminaram numa recepção oficial na residência oficial do embaixador do Reino Unido em Angola, onde os anfitriões, o casal Roger e Alexia Stringer receberam, cordialmente, os convidados, em que, para além do cocktail, dos discursos da praxe, de um curto vídeo com as visitas mais marcantes de Isabel II ao exterior, houve espaço para uma festa animada com música ao vivo de Peróla e um Dj para animar a pista de dança. Em pleno Jubileu, Roger Stringer, esposa e staff da embaixada conseguiram deixar os convidados bem "jubilados".

No dia 04 de Junho de 1992, o mundo registava a primeira visita de um Papa ao nosso País. João Paulo II desembarcava em Luanda para uma visita no período de 4 a 10 de Junho. Visitou, para além de Luanda, as províncias do Huambo, Huíla, Cabinda e Zaire (Mbanza Kongo). As memoráveis missas campais na Praia do Bispo, em Luanda (o local está hoje praticamente abandonado e sem um registo de passagem de João Paulo II pela zona), a forma descontraída, livre e solta com que esteve em Mbanza Kongo e a imagem em que aparece sentado debaixo de uma árvore com cidadãos locais e algumas crianças bebendo um bom maruvo. A recepção por parte do então PR José Eduardo dos Santos, o encontro conjunto com José Eduardo dos Santos e Jonas Savimbi, com a liderança de fiéis da Igreja Católica em Angola, com a sociedade civil, com jornalistas, escuteiros e outros, os seus discursos foram sempre marcantes e fizeram de João Paulo II um eterno amigo de Angola, figura respeitada e sempre lembrada entre nós. É de lamentar que os trinta anos da primeira visita de um Papa a Angola tenha passado "institucionalmente esquecido" e que nem se tenha feito uma nota, um comunicado, um tweet ou até mesmo uma citação num comício de pré-campanha que ocorreu em Mbanza Kongo, no próprio dia 4. E de memórias será também importante realçar aqui que a visita de João Paulo II a Angola marca também o " baptismo de fogo" da Polícia de Intervenção Rápida (PIR), que passou com honra e distinção no "teste", que foi garantir a segurança, a protecção e a estabilidade pública durante aqueles dias de visita. A PIR tem uma história associada ao tão importante evento.

"Angola, venho a ti com sentimentos de amizade, de reverência e de confiança: Que tu possas realizar o teu destino de País livre e fraterno! O Deus do céu pouse o seu olhar benigno sobre todos os seus filhos e consolide em ti a fraternidade e o bem-estar humano! Que Deus abençoe Angola! Que Ele preserve a sua liberdade na verdade e na unidade", disse João Paulo II, quando discursava à sua chegada ao Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda.