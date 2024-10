Duas curiosidades envolvem este evento, que está a mobilizar as autoridades angolanas, empenhadas em impressionar positivamente o ilustre visitante, com a realização de obras urgentes destinadas a melhorar a imagem da caótica capital, Luanda, uma metrópole envolvida por uma impressionante cintura de aglomerados satélites e com mais de 10 milhões de habitantes. Na tradição das sociedades africanas, por mais pobre que alguém seja, deve vestir a sua melhor roupa e tornar a sua casa aprazível e limpa, para acolher um visitante.

A primeira nota curiosa é que esta será a última deslocação de Joe Biden ao estrangeiro, como estadista. As eleições nos EUA terão lugar no próximo dia 5 de Novembro. A segunda é que, em praticamente meio século de existência como nação independente, será a primeira vez que a antiga colónia portuguesa recebe, no seu solo, um presidente americano.

As relações diplomáticas entre os dois países normalizaram em 19 de Maio de 1993, durante o mandato do Presidente Bill Clinton, quando os EUA reconheceram o governo de Angola e o presidente José Eduardo dos Santos.

O programa da visita ainda não foi, revelado pelas autoridades angolanas, mas será pouco provável uma deslocação de Biden para fora de Luanda, mas se a houver, será certamente para a província de Benguela, onde está a ser implementado numa parceria entre os dois países, o estratégico projecto do "Corredor do Lobito", vaticinou uma fonte ao NJ.

Através do "Lobito Corridor", a América projecta aceder aos abundantes recursos naturais, sobretudo minérios, existentes no chamado "cooper belt" em territórios encravados da República Democrática do Congo e da Zâmbia, usando a linha do Caminho de Ferro de Benguela que atravessa toda a região centro de Angola até ao porto do Lobito, na costa atlântica, numa extensão de cerca de mil e 200 quilómetros.



Uma visita a despertar expectativas diferentes nos dois países, que se encontram em diferentes estágios de desenvolvimento e que durante muitos anos partilharam visões antagónicas nas relações internacionais. De um lado, os Estados Unidos, a maior potência mundial à nível económico, industrial e militar e do outro lado, Angola, uma nação africana saída de um conflito armado, classificada como nação em vias de desenvolvimento, mas com uma economia totalmente dependente da exportação de uma única "commoditie", o petróleo, responsável por quase noventa por cento das receitas anuais e a existência de uma corrupção endémica que grassa em praticamente todos os sectores da sua administração.

Joe Biden chega a Angola, numa altura em que o cenário geo-político no mundo se tornou extremamente volátil e, como consequência, ficou sujeito a mudanças rápidas e imprevisíveis.

Embora se verifique uma dinâmica de pressão para a tomada de partido em determinados contextos geo-políticos, Angola tem procurado manter uma postura equilibrada, o que lhe permite explorar as diferentes oportunidades de encetar laços de cooperação com diferentes estados e outros actores internacionais, com base no respeito pelo direito internacional

No caso, as alterações que se estão a produzir nas relações internacionais, tornam possível a oportunidade de os dois países estreitarem as suas relações, com foco numa cooperação estratégica com reflexos positivos no desenvolvimento de outros países da região.

A abordagem conhecida como Diplomacia de Múltiplos Vectores tem sido adoptada por muitos países em desenvolvimento, que procuram maximizar as suas oportunidades económicas e políticas com base na prossecução do seu interesse nacional.

Entretanto, Segundo alguns observadores, Angola deve observar alguns cuidados, na gestão da sua política externa, face a expectativa de uma mudança na administração americana, com a putativa eleição de Donald Trump, em 5 de Novembro de 2024. Ao contrário de Joe Biden, a Administração Trump (2017-2021) não incrementou durante o seu manto, quaisquer programas de relações estratégicas com parceiros do continente africano.

Pelo contrário, a presidência de Trump foi marcada por um gradual desengajamento americano em relação aos problemas africanos, mantendo apenas como prioridades o combate aos grupos da jihad nos Camarões, no Níger, na Nigéria e o controle da região da Somália. No restantes cenários, observou-se um desligamento quase completo, até ao fim do mandato do presidente, sendo substituído pelo veterano da política americana, o antigo senador democrata Joe Biden.

Em Agosto de 2022, a Administração Biden publicou um documento intitulado "Nova Estratégia Americana para África". O documento trouxe elementos inovadores na política americana em relação ao continente africano, colocando-a nas prioridades globais para os próximos anos. Altos funcionários e mandatários realizaram inúmeras viagens ao continente, com destaque para os secretários da defesa Loyd Austin e o secretário de Estado, Antony Blinken.

No quadro dessa nova estratégia, a administração Biden demonstrou um interesse renovado em fortalecer as relações com os países de África, inclusive por meio de compromissos com questões no âmbito da saúde pública, da segurança alimentar e do desenvolvimento económico e da cooperação multilateral.

Ao buscar uma parceria estratégica com os Estados Unidos, Angola procura diversificar o leque das suas relações internacionais e ampliar as opções de cooperação económica, diplomática e de segurança. Isso veio reflectir o reforço de uma política externa focada na redução da dependência de um único parceiro global.

O actual incremento do projecto do "corredor do Lobito" nas suas variadas vertentes é uma dessas possibilidades. O projecto tem potencial para impactar positivamente no seio das camadas da população angolana, cujas comunidades se encontram implantadas ao longo do corredor, melhorando as suas condições de vida.

O fortalecimento da integração regional é outra das linhas de força para a sustentabilidade da sua política externa. Angola deve priorizar a promoção de esforços para fortalecer a integração regional e a cooperação intra-africana. Trabalhar continuamente na consolidação de parcerias estratégicas no continente, que possam contribuir para o desenvolvimento económico e político e na promoção da paz, sobretudo na região dos Grandes Lagos e da África Austral.

A administração Biden tem demonstrado um interesse renovado em fortalecer as relações com a África, inclusive por meio de compromissos com questões no âmbito da saúde pública, da segurança alimentar e do desenvolvimento económico e da cooperação multilateral. Por essa razão, é relevante considerar as nuances das políticas externas de cada governo, ao avaliarmos o impacto nas relações entre Angola e os Estados Unidos da América.

Qualquer que seja o cenário após o 5 de Novembro de 2024 nos EUA, o importante para Angola é a busca permanente do equilíbrio nas relações com os diferentes actores globais, procurando sempre preservar os seus próprios interesses nacionais e a sua soberania.

A cooperação no âmbito do Corredor do Lobito, tem tudo para transformar-se numa oportunidade destinada, não apenas a fortalecer as relações económicas entre Angola e os Estados Unidos, mas também para promover um desenvolvimento mais inclusivo da região da SACC. n

*Advogado e jornalista

Tópicos relacionados Opinião