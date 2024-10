Eduardo Mãos de Tesoura" é um filme da década de 1990, um conto de fadas moderno com tons sombrios e fantasiosos dos géneros comédia dramática, romance e fantasia, dirigido por Tim Burton. O actor Johnny Depp interpreta um humanóide artificial chamado Eduardo, uma criação inacabada que possui tesouras no lugar das mãos. No início desta semana, Eduarda Rodrigues foi exonerada do cargo de directora do Serviço Nacional de Recuperação de Activos (SENRA), por alegada perda de confiança da parte do procurador-geral da República, Hélder Pitta Gróz. Ela foi "desactivada" e dificilmente será recuperada.

Qual é o papel do SENRA? Como é que Eduarda Rodrigues criou e alimentou esta imagem de poder, bem como alimentou uma narrativa de que era intocável ou de que estava bem encostada? Como é que entra em rota de colisão com o homem que a acolheu e a projectou? Eduarda tinha mãos de tesoura e a todos queria cortar ou fatigar. Ela criou um poder paralelo ao procurador-geral da República, e esse levou algum tempo a perceber o que se estava a passar. Criou um poder paralelo ao processo penal, chegando mesmo a ter interferências nos processos de colegas. É acusada de dar ordens a colegas da mesma categoria.

A investigação feita pelo NJ e que será apresentada nas próximas edições atesta que Eduarda Rodrigues criou uma figura de "investigação criminal", em que tudo quanto era património ela resgatava para a sua esfera e negociava directamente. Actuava numa posição de força, usava o poder que tinha e explorava a situação de fragilidade de muitos dos arguidos ou cidadãos sob investigação. Muitos deles aceitavam negociar directamente, para evitar um processo ou até tinham medo de ir parar na cadeia. Ela é que decidia quem ficava com o quê e como ficava. Foram forçadas e apressadas vendas de património com preços combinados e comprados por pessoas bem seleccionadas.

Soube criar uma ideia de poder e alimentar uma narrativa de que não faltava muito para ser procuradora-geral da República. As nossas fontes atestam que Eduarda Rodrigues criou expectativas e induziu o Estado em erro em muitos processos de recuperação de activos. Não se sabe, realmente, o que foi negociado; quanto património foi realmente recuperado e quando foi entregue. Em nome de um combate à corrupção e de recuperação de activos, cometeram-se excessos e abusos. Cidadãos como Amadeu Maurício, Hélder Vieira Dias "Kopelipa", Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino", Manuel Rabelais, Carlos Panzo, Joaquim Sebastião, Carlos São Vicente, Augusto Tomás, José Pedro de Morais e outros sentiram bem os efeitos de um SENRA que actuava, muitas vezes, sem obedecer a regras e princípios do Direito e com métodos de intimidação muito parecidos até aos das extintas, tenebrosas e nada saudosas PIDE e DISA. Tudo muito mau para a transparência, lisura e objectividade de todo o processo.

Certo é que Eduarda Rodrigues foi exonerada no início da semana. O NJ sabe que ela lutou até ao fim para permanecer no cargo. No último fim-de-semana, houve uma intensa maratona de contactos, com várias figuras a intercederem em seu nome em corredores palacianos e também no nosso "Kremlin". Já era tarde e má hora. Não podem existir poderes paralelos na PGR. Muitas revelações começam a vir ao de cima. Eduarda Rodrigues perdeu dois activos muito importantes e vai levar tempo para os recuperar: a confiança e a credibilidade. Eduarda teve muito poder e mãos de tesoura. Eduarda Rodrigues deixou de ser um activo e vai para o arquivo. Foi "desactivada" e dificilmente será recuperada. Há dias assim...