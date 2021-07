No dia 14 de Julho, entreguei donativos a associações locais empenhadas ao serviço das populações mais vulneráveis e, sobretudo, das crianças. A título de exemplo, a Escola Mulemba, em Viana, recebeu materiais escolares, o centro de acolhimento de crianças Vivência Feliz recebeu medicamentos e materiais para a formação profissional. O Samusocial International, que também apoia crianças de ruas, recebeu produtos de higiene e sapatos. Por fim, entreguei ao Banco alimentar cerca de quatro toneladas de bens alimentares. No total, foram doados mais de 20 milhões de kwanzas em bens que vão melhorar as condições de vida e de ensino de muitas famílias e crianças angolanas. Confesso que fiquei comovido pela dedicação das mulheres e dos homens que trabalham incansavelmente para apoiar os que mais precisam.

Lançámos, a 12 de Julho, a grande iniciativa francesa para o basquetebol feminino em Angola. A Embaixada, a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e um conjunto de empresas lançaram vários projectos para apoiar o Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga. O basquetebol é um vector de paz e de fraternidade para além-fronteiras, um vector de cidadania, de educação e de redução das desigualdades.

Tive também o imenso prazer de participar na terça-feira à assinatura de um novo empréstimo da AFD, cujo objectivo é apoiar os projectos do Executivo angolano para expandir e modernizar o sector da electricidade, um sector que também é essencial, tanto para a vida quotidiana da população como para os actores económicos.

França está comprometida e totalmente mobilizada em Angola em sectores de futuro para permitir à juventude de hoje construir a Angola de amanhã. As nossas acções e os nossos compromissos são estruturais e inscrevem-se a longo-prazo.

Tem-se de lembrar que foi o Presidente Emmanuel Macron que decidiu fazer do desenvolvimento da juventude africana uma causa prioritária. É por intermédio e para a sua juventude que esse grande continente deve pensar o seu futuro, e França continuará a estar presente ao lado dos seus parceiros africanos para concretizar essa ambição. Na próxima Cimeira África-França, que ocorrerá em Outubro na cidade de Montpellier, a juventude será, com certeza, um dos pilares. Não será uma cimeira clássica com Chefes de Estado, mas, sim, a oportunidade para pessoas que encarnam a renovação geracional de dialogar com o Presidente Macron.

Contudo, posso assegurar que toda a equipa de França, presente em Angola, está ao vosso lado, mobilizada para continuar a fortalecer os laços entre os nossos dois países.

*Embaixador de França em Angola