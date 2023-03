No primeiro fim-de-semana de Março, deliciámo-nos com o último pôr-do-sol a partir da varanda da pousada de Cambambe dos Kambas do turismo. Um mambo fixe, diferente, com ar de quem não quer bazar por causa do turismo, mas que, por convite do destino, tinha a obrigação de tirar voado.

Lá se foi mais um sol, mais um dia, mais uma semana e mais um mês e, como se soubesse, com ele foi também mais um ciclo que poderá dar azo a algo mais fixe.

Por muito que tenha custado, o sol pôs-se sem pressa e sem atrasos, levou exactamente o mesmo tempo a esconder-se noutra margem que já não é Cambambe, iluminando com aquelas cores quentes o Kwanza que gingava com águas turbinadas em direcção ao Dondo e de lá para a nguimbi, Luanda, levando luz às vidas de muito boa gente.

O olhar do sol no sábado foi diferente dos outros, era a despedida de quem sorria com lágrimas teimosas que tentavam fimbar que nem kamikazes para fora das órbitas oculares e abandonarem as íris, abraçando aquele solo sagrado onde os umbigos fertilizaram a tal banda e fizeram gerar vida, alegria e boa energia.

Sem querer, despedimo-nos também. Katé quando? Não sabemos responder, mas vamos com o sentimento de termos feito o que nos cabia e, se calhar, melhor do que se esperava, mesmo com os obstáculos naturais e artificiais criados por cazumbis com nome e rosto conhecido, mas que se escondem por trás de um sorriso kinganji de tutatuz.

O que aprendemos? Quando é chegada a hora, há que saber reconhecer, tirar voado, agradecer a bênção e dar lugar a quem se sinta mais bem preparado para continuar a caminhada e tenha a falida de quem oriente.

Hora di bai, como dizem também os que ajudaram a construir esse mambo, assim como outros tantos contratados, que viveram nos icónicos bairros Vaz Guedes, Acta, Cambutas, Sambila e Casernas, que, mesmo sem precisarem do histórico Forte que virou ruínas, se tornaram heroínas e heróis anónimos para muitos e famosos para as suas famílias e kambas, por darem o litro para garantir que a geração que passou pelo Dondo continuasse a iluminar a banda.

E de noite quando ainda ceávamos sob o sorriso tímido da lua que nos acompanhava na última noite em que nos deliciávamos a ver o rio bué achado a brilhar com a luz da outra que, embora tristonha, fora abraçada pelas nuvens que tentavam conter-se para não chorarem por tudo quanto aconteceu e pela despedida repentina que deixou muitos sem pão, nem sal, cujas lamentações e pregações abafaram silenciosamente o som turbinado das águas. Mas aí lembramo-nos de que o fim de um ciclo não significa o fim de tudo, mas, sim, o princípio de um novo ciclo que pode ser bem melhor que o anterior, porque a experiência colhida é bué fixe e poderá ajudar a sabermos o que semear, onde, quando e com quem, para que os mambos brotem fixe e que os frutos sejam fabulásticos e sirvam para adoçar o paladar de muita boa gente.

Na despedida houve jinjinje, mussolo, cacusso, robalo, mufete, calulu, boa companhia, pôr-do-sol e, como é sabido, muhalahala para degustar e animar sempre com a energia que nos é característica e nos faz continuar a fazer o bem numa linda calma. Será que haverá chá de caxinde, de folhas de laranjeira com bombó assado e frito a acompanhar a ginguba torrada para o matabicho? De uma coisa temos a certeza, o sorriso firme e aconchegante da recepção da Zé e do Zé continuarão a brindar a todos como se fossem da família, porque a maior riqueza de Cambambe não é prata mitológica, nem a electricidade que turbina as águas, é, sim, a energia que vem das pessoas cheias de boa luz. Katé