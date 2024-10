A Comissão da União Africana (UA) prepara-se para uma transição de liderança crucial em Fevereiro de 2025, num momento decisivo na história de África. Na próxima eleição de altos dirigentes, não se trata apenas de preencher cargos, mas antes a oportunidade de traçar o rumo para o futuro do nosso continente. Ao entrarmos neste novo capítulo, as nossas decisões determinarão quão eficazmente lidaremos com os desafios e aproveitaremos as oportunidades à nossa frente. Com esse profundo sentido de responsabilidade e visão, apresento a minha candidatura para liderar a Comissão da União Africana, impulsionado pelo compromisso de uma África unida, próspera e pacífica, enraizada na visão da Agenda 2063 e no seu 2.º Plano Decenal.

África é um continente de imenso potencial. Temos uma população vibrante e jovem, recursos naturais abundantes e culturas diversificadas. Bem aproveitados, esses activos podem impulsionar uma nova era de liderança africana no cenário global. No entanto, para realizar esse potencial, precisamos de enfrentar os obstáculos que continuam a impedir o nosso progresso. O nosso sucesso dependerá da nossa capacidade de nos unirmos, fortalecer a governança, assegurar a paz e a segurança, bem como promover o desenvolvimento sustentável em todo o continente.

No centro da minha visão, está o princípio da unidade. A força de África reside na sua diversidade, mas é somente através de um compromisso partilhado com objectivos comuns que poderemos enfrentar os desafios complexos do nosso continente. Devemos construir laços mais fortes entre as nossas regiões, aprofundar a cooperação e fomentar maior solidariedade entre as Nações africanas. A União Africana deve ser a plataforma central para promover essa agenda, ajudando a alinhar os interesses nacionais com a nossa visão colectiva para o futuro.

Um dos principais desafios que enfrentamos é a necessidade de fortalecer a governança em toda África. A governança é a base do desenvolvimento sustentável, e as nossas instituições devem ser responsáveis, transparentes e responder às necessidades dos nossos povos. A minha liderança priorizará a consolidação das reformas institucionais em curso na UA, garantindo que a cultura de responsabilização que temos construído se torne enraizada em todos os níveis de governança. Ter leis e políticas no papel não é suficiente - essas devem ser aplicadas e implementadas para servir o colectivo, promovendo a confiança nas instituições públicas.

Não podemos construir uma África próspera sem abordar a questão da paz e segurança. Conflitos e instabilidade continuam a afectar muitas partes do nosso continente, minando o desenvolvimento e destruindo o tecido social das nossas Nações. Devemos redobrar os nossos esforços para promover a paz, focando na prevenção de conflitos, mediação e reconciliação. A iniciativa da União Africana de silenciar as armas até 2030 continua a ser uma prioridade, e eu estou comprometido em acelerar o progresso, rumo a esse objectivo. Uma África pacífica não é apenas um sonho, é uma necessidade para o crescimento económico, coesão social e bem-estar dos nossos cidadãos.

O desenvolvimento económico e social é outro pilar da minha visão para a União Africana. África é lar de algumas das economias de crescimento mais rápido do mundo, mas esse crescimento deve ser inclusivo e sustentável para, realmente, beneficiar o nosso povo. Uma das iniciativas mais transformadoras actualmente em curso é a Área de Livre Comércio Continental Africana (AfCFTA), que tem o potencial de criar a maior Zona de Livre Comércio do mundo. Ao reduzir as barreiras comerciais, podemos estimular a actividade económica, criar empregos e aumentar as oportunidades para os nossos cidadãos, especialmente para os jovens, que compõem a maioria da população africana. A minha liderança concentrar-se-á em fortalecer a AfCFTA e apoiar projectos de infra-estrutura essenciais para integrar ainda mais as economias africanas e promover a cooperação regional.

No entanto, o desenvolvimento não é apenas sobre crescimento económico, deve também abordar as necessidades fundamentais dos nossos povos. Educação, saúde e protecção social são essenciais para garantir que o desenvolvimento de África seja inclusivo e sustentável. Estou comprometido a promover políticas robustas que priorizem o investimento em capital humano. Educação e formação de competências são essenciais para preparar os nossos jovens para os empregos de amanhã, enquanto sistemas de saúde melhorados nos permitirão construir uma população mais saudável e resiliente. Esses esforços devem ser apoiados por políticas direccionadas para reduzir a pobreza e a desigualdade, garantindo que ninguém fique para trás.

Um componente vital dessa visão é a igualdade de género. Acredito que África não pode, verdadeiramente, progredir, a menos que desbloqueemos o potencial de todos os seus cidadãos, independentemente do género. Promover a igualdade de género significa garantir acesso igualitário à educação, saúde, emprego e participação política para mulheres e meninas em todo o continente. Devemos trabalhar juntos para eliminar a discriminação e a violência de género, criando uma sociedade onde todos tenham a oportunidade de prosperar e contribuir para o futuro de África. Isto não é apenas uma obrigação moral, mas essencial para o desenvolvimento económico e social.

Também não podemos ignorar o papel crucial da diáspora africana no desenvolvimento do continente. A diáspora africana representa um vasto reservatório de conhecimento, competências e recursos financeiros que podem ajudar a impulsionar a inovação e o crescimento económico em África. Estou comprometido em fortalecer os laços com a diáspora, incentivando o seu envolvimento activo no desenvolvimento de África por meio de investimento, empreendedorismo e partilha de conhecimento. A diáspora tem papel fundamental na formação do futuro de África, e devemos criar mais oportunidades para que possam contribuir para o progresso do continente.

África deve desempenhar papel mais proeminente e influente no cenário global. A União Africana é a voz do continente em fóruns internacionais, e devemos garantir que o nosso continente seja devidamente representada nas instituições globais, onde são tomadas decisões que afectam o nosso futuro. Estou comprometido a fortalecer a presença e a influência de África em organizações internacionais, trabalhando para promover os interesses económicos, políticos e de desenvolvimento do continente. África deve participar na transformação global e ser uma líder na definição do futuro do mundo.

Em conclusão, a minha visão para a União Africana coloca as aspirações do povo africano no centro de tudo o que fazemos. Acredito numa África unida, pacífica e próspera - um continente onde cada cidadão possa prosperar. Podemos realizar esta visão juntos, mas isso exigirá uma liderança ousada, um esforço colectivo e uma determinação inabalável. O futuro de África está nas nossas mãos, e estou comprometido a trabalhar com todos os africanos para construir a África que queremos.

Qualquer que seja o cenário após o 5 de Novembro de 2024 nos EUA, o importante para Angola é a busca permanente do equilíbrio nas relações com os diferentes actores globais, procurando sempre preservar os seus próprios interesses nacionais e a sua soberania.

A cooperação no âmbito do Corredor do Lobito tem tudo para se transformar numa oportunidade destinada, não apenas a fortalecer as relações económicas entre Angola e os Estados Unidos, mas também para promover um desenvolvimento mais inclusivo da região da SACC.

*Ministro dos Negócios Estrangeiros do Djibuti