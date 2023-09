Sorriso Crónico: Bem-comportadinhos

O conceito de ser "bem-comportado" já não é o que era. Pelo menos nas próximas semanas, muito por culpa de uma tirada do Presidente brasileiro aquando da sua visita ao nosso País. O humor e as gargalhadas que surgiram no momento serviram para disfarçar um misto de sarcasmo e gracejo do operário que foi eleito presidente, por três vezes.