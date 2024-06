É com muita emoção que o Namibe fervilha com o regresso dos camelos de uma corcova, esses majestosos navios do deserto, que vieram das vastas areias da Arábia para as terras igualmente arenosas, mas muito mais ritmadas de Angola. 101 criaturas de longas pestanas, trocando o olhar indiferente dos beduínos pelas expressões calorosas dos angolanos, chegaram à Moçâmedes de avião de carga. Há quem diga que foram ofertados, mas, como é sabido, não há almoços grátis, nem mesmo que seja um bife de carne de camelo.

Com os camelos, chegou também a promessa de revolucionar a indústria do leite no Sul de Angola. Um leite gostoso com sabor à aventura, rico em nutrientes e uma opção melhor para pessoas com intolerância à lactose ou alergia ao leite de vaca. Mas o leite é apenas o começo desta viagem. Depois vem o turismo. Os turistas, ávidos por selfies exóticas, poderão, brevemente, montar esses gigantes peludos e viajar pelas areias escaldantes do Namibe, sacudindo a poeira e quem sabe expandirem a sua presença para o Parque Nacional do Iona para competir em altura com as também recém chegadas girafas.

Outro benefício dos camelos é a sua capacidade de transportar carga. Esses modelos de camiões de 18 rodas têm mais personalidade e menos emissões de carbono que as viaturas normais. Sem dúvida, transporte amigo do ambiente que irá contribuir para a transição energética em Angola. Eles podem desfilar pelas dunas, carregando tudo, desde equipamentos de construção até miminhos para os turistas.

Não podemos esquecer a sua capacidade reprodutiva. No Namibe, terra da felicidade, esses camelos vão estar tão felizes que irão pulular sobre estas terras. Que sejam fecundos e se multipliquem. Em pouco mais de um ano, haverá pequenos camelinhos dando seus primeiros passos trôpegos nas areias, experimentando a brisa matinal sob o olhar atento das suas mães.

Estes camelos das arábias são tão educados que, certamente, não se irão alimentar da mística Welwitschia mirabilis. Vão, pacificamente, coabitar e quem sabe fazer amizade com outras espécies da flora e da fauna angolana. Para estes camelos, o céu é o limite - ou, neste caso, a próxima duna.