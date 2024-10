A visita de Joe Biden a Angola é um momento histórico e especial. É inédita e é obviamente uma das mais importantes vitórias diplomáticas do Executivo de João Lourenço e também faz parte da estratégia de Washington em marcar presença e exercer influência na África subsaariana.

Em 1993, os EUA anunciavam, formalmente, a normalização das relações diplomáticas com Angola, depois de quase duas décadas de tensão politica, diplomática e um ambiente de quase confrontação. Em 31 anos de relações diplomáticas, a Casa Branca já indicou dez embaixadores para o nosso país. O embaixador Edmund Dejarnette foi o primeiro Encarregado de Negócios da missão diplomática dos Estados Unidos da América em Angola ( 1991-1995). Tulinabo Mushingi é actualmente o embaixador dos EUA em Angola. Ele foi nomeado pelo Presidente Biden embaixador dos EUA em Angola a 19 de Abril de 2021, foi confirmado pelo Senado norte- americano a 18 de Dezembro de 2021 e entregou as suas cartas credenciais ao Presidente João Lourenço a 09 de Março de 2022. Um dado curioso é que é o primeiro embaixador negro e nascido em África que Washington envia para Luanda. Angola vai já no sétimo embaixador nos EUA. Agostinho Van- Dúnem é, desde 30 de Junho de 2023, o chefe da Missão Diplomática de Angola nos EUA, José Patricio foi o primeiro a exercer o cargo ( 1993-1995)

Desde Warren Christopher, em 1996 e, mais recentemente Anthony Blinken, em Janeiro do corrente anos, oito secretários de Estado norte- americanos já visitaram Angola. Llyod Austin em Setembro de 2023 foi o primeiro secretário de Defesa a visitar Angola. Collin Powell, em Setembro de 2002, foi na altura, o mais alto membro da Administração norte- americana a visitar Angola depois da Assinatura dos Acordos de Paz de 04 de Abril do mesmo ano. Fez o lançamento da primeira para a construção do edifício que hoje alberga a embaixada e demais serviços da representação diplomática dos EUA em Angola. A visita de Joe Biden a Angola tem a particularidade de ser inédita. É a primeira deslocação de um Chefe de Estado norte- americano à Angola e a única deslocação que Joe Biden faz ao continente africano desde que tomou posso como Presidente dos EUA em Janeiro de 2021. Angola assume o estatuto de parceiro privilegiado dos EUA em África e a visita de Joe Biden é a mais perfeita confirmação.

