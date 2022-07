A província de Luanda, a principal praça política do País, pode ficar sem táxis no próximo sábado, dia 09, devido aos actos políticos de massas que serão realizados pelos partidos MPLA, UNITA, CASA-CE e FNLA. É que os homens dos azuis e brancos, os taxistas, e os "kupapatas" (motoqueiros), estão já a ser alugados para se juntarem aos mega-comícios destes partidos, soube o Novo Jornal junto dos taxistas.

Os comícios das quatro forças políticas vão decorrer quase em simultâneo, em Luanda, nos municípios do Talatona, Maianga, Kilamba Kiaxi e Viana, nos períodos da manhã e da tarde.

Vários "staffs" (grupos organizados) de taxistas e dos "kupapatas", em Luanda, ouvidos pelo Novo Jornal, disseram estar a ser contactos para estarem alugados no próximo sábado, dia 09, para prestar serviços o dia todo nas actividades dos partidos políticos.

O MPLA e a UNITA, os dois grandes partidos políticos em Angola, são os que mais procuram alugar os homens dos azuis e brancos e os "kupapatas", garantem os "staffs", que esperam "encher os bolsos no fim-de-semana".

Entretanto, vários populares e taxistas ouvidos pelo Novo Jornal esta quarta-feira, 06, temem que a província de Luanda fique sem táxis no próximo sábado por conta dos actos políticos dos partidos, visto que isto costuma acontecer quando o MPLA organiza o seus actos de massa.

O Novo jornal soube que algumas empresas de transportes público, sobretudo a TCUL e MACON, terão poucos autocarros a circular no próximo sábado também devido ao comício do MPLA.

Fontes destas empresas, que solicitaram anonimato com medo de represálias, confidenciaram que os autocarros estarão apenas disponíveis para apoiar as actividades do partido no poder.

Os mega-comícios do próximo sábado enquadram-se no âmbito da pré-campanha eleitoral visando as eleições gerais marcadas para o dia 24 de Agosto.

Num vídeo que circula nas redes sociais, o presidente do MPLA e também Presidente da República, João Lourenço, anuncia um "grande comício" para Luanda.

"Conto consigo jovem, conto consigo mulher, conto consigo angolano, para falarmos do presente, mas, sobretudo do futuro de Angola", apela JLO aos seus militantes e simpatizantes.

A UNITA, principal força política da oposição, anuncia também um grande comício em Luanda no próximo sábado, no Largo das Escolas, com a presença do seu líder, Adalberto da Costa Júnior, e de vários membros da FPU.

A CASA-CE, a única coligação eleitoral no País, irá realizar o seu comício no campo do Kilamba Kiaxi, junto a administração municipal, às 10:00 deste sábado onde fará apresentação do seu programa de governação e do seu manifesto eleitoral.

Já a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), escolheu o Bairro Mundial, município de Belas, para realizar o seu acto político de massa às 10:00, onde fará apresentação do seu programa eleitoral e do manifesto aos seus militantes.

Polícia Nacional garante segurança dos comícios

A Polícia Nacional em Luanda garante que irá fazer o seu trabalho de "guardiã da ordem pública" e apela aos partidos políticos para que mobilizem os seus membros para terem um bom comportamento cívico.

O porta-voz do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, superintendente Nestor Goubel, disse ao Novo Jornal que a PN está pronta para assegurar todos os actos políticos eleitorais e reiterou que os partidos devem acatar as normas da boa convivência.

"As eleições são uma festa e a polícia faz o seu trabalho normal garantindo a ordem e a tranquilidade", concluiu.