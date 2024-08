Semanário Novo Jornal/Especial informação

Ana Dias Lourenço e a inspiração Kamala Harris

João Lourenço trouxe um novo estilo de governação, em que as mulheres assumem um grande protagonismo, ocupam cargos de destaque em órgãos dos poderes Executivo, Legislativo, Judicial, nas forças de defesa e segurança e nas estruturas do MPLA. "O MPLA continua, verdadeiramente, apostado em promover os jovens e a mulher, tanto no seio do partido como nas instituições do Estado. Poucos países valorizam tanto o papel que o jovem e a mulher desempenham na sociedade, ocupando os mais altos cargos da hierarquia do partido e do Estado, como nós o fazemos", assumiu João Lourenço, que procurou, desde o início, dar um "toque feminino" à sua governação, tudo dentro de uma estratégia de melhor gestão e manutenção do poder.